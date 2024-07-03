Посол США прокомментировала контакты с Россией

Трейси: США стараются использовать каналы связи с РФ, чтобы избежать просчетов

США стараются использовать каналы связи с Россией, чтобы избежать просчетов и недоразумений в двусторонних отношениях. Об этом заявила американский посол Линн Трейси в интервью RTVI.

«Каналы связи, которые сейчас имеются в нашем распоряжении, немногочисленны, но они есть, и как я уже говорила, мы стараемся их использовать, чтобы не допустить просчетов и недоразумений», — сказала она.

По ее словам, Вашингтон «ясно дал понять», что готов к переговорам о стратегической стабильности, однако российская сторона от них отказалась. Она подчеркнула, что «участие в такого рода переговорах не должно зависеть от таких вопросов, как Украина».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что предложение США о возможности обсуждения с Россией аналога Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является бредом сумасшедшего, а выдвигающие такое предложение американские политики являются «циничными тварями».