Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 3 июля 2024Мир

Посол США прокомментировала контакты с Россией

Трейси: США стараются использовать каналы связи с РФ, чтобы избежать просчетов
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

США стараются использовать каналы связи с Россией, чтобы избежать просчетов и недоразумений в двусторонних отношениях. Об этом заявила американский посол Линн Трейси в интервью RTVI.

«Каналы связи, которые сейчас имеются в нашем распоряжении, немногочисленны, но они есть, и как я уже говорила, мы стараемся их использовать, чтобы не допустить просчетов и недоразумений», — сказала она.

По ее словам, Вашингтон «ясно дал понять», что готов к переговорам о стратегической стабильности, однако российская сторона от них отказалась. Она подчеркнула, что «участие в такого рода переговорах не должно зависеть от таких вопросов, как Украина».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что предложение США о возможности обсуждения с Россией аналога Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является бредом сумасшедшего, а выдвигающие такое предложение американские политики являются «циничными тварями».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

      Фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео

      Гроб с российским ветераном пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

      Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

      Словакия отказалась отправлять солдат на Украину

      Кабмин Литвы признал допустимость использования кассетных боеприпасов

      Эрдоган пригласил Путина в Турцию

      Сотрудница российской ФНС пойдет под суд за попытку получить пять миллионов рублей взятки

      Россиянин оставил негативные комментарии под постами про СВО и попал под суд

      В России назвали причины приостановки участия в ПА ОБСЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше