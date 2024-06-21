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10:57, 21 июня 2024Россия

Медведев фразой «оборзевшие циничные твари» отреагировал на одно предложение США

Зампред СБ Медведев назвал бредом сумасшедшего предложение США аналога ДСНВ

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Предложение США о возможности обсуждения с Россией аналога Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений является бредом сумасшедшего, а выдвигающие такое предложение американские политики являются «циничными тварями». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, из подобных предложений следует, что США держат другие страны за полных придурков. Он сравнил возможность обсуждения подобного договора между Вашингтоном и Москвой с ситуацией во время Второй мировой войны.

«Представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия», — порассуждал политик.

Какие же оборзевшие циничные твари!

Дмитрий Медведев
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