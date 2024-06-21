Медведев назвал условие для переговоров с США

Зампред СБ Медведев: переговоры с США возможны после отказа от поддержки Украины

Переговоры с США по стратегическим наступательным вооружениям возможны только при их отказе от поддержки Украины. Такое условие назвал зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению бывшего президента России, США «оборзели». Новый ДСНВ может быть только после отказа США от поставок оружия Киеву и блокирования приема Украины в НАТО, пояснил он.

«В противном случае все должно развиваться совсем по другому сценарию. Чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории», — написал Медведев.

До этого зампред Совбеза уличил США в управлении всеми процессами на Украине. По его словам, в Верховной Раде Украины отсутствуют здравомыслящие силы.

Ранее он предлагал превратить Украину в санитарную зону после окончания специальной военной операции.