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12:51, 18 июня 2024Бывший СССР

Медведев уличил США в управлении всеми процессами на Украине

Медведев: всеми процессами на Украине командуют США

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Верховной Раде Украины отсутствуют здравомыслящие силы. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, всеми процессами на Украине управляют Соединенные Штаты Америки.

«По сути, именно Соединенные Штаты командуют теми процессами, которые идут на Украине, дают вводные действующему главе государства, который хоть и утратил легитимность, но пытается изображать из себя вполне законного президента», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что аналогичные вводные получает и украинский парламент.

Ранее зампред Совбеза России предлагал превратить Украину в санитарную зону после окончания специальной военной операции. Как уточнил Медведев, такую идею выдвинул президент России Владимир Путин в связи с необходимостью защиты страны.

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      Екатерина Грищенко
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