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14:06, 3 июля 2024Силовые структуры

Появились новые фигуранты в деле о покушении на российских журналистов

В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились три новых фигуранта

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Три новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости», принадлежащий Собчак.

В деле фигурируют студент колледжа, монтажник и ученик восьмого класса, связанные с неонацистской группировкой «Параграф-88». Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Летом 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены экстремистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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      Любовь Ширижик
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