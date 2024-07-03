Появились новые фигуранты в деле о покушении на российских журналистов

В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились три новых фигуранта

Три новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости», принадлежащий Собчак.

В деле фигурируют студент колледжа, монтажник и ученик восьмого класса, связанные с неонацистской группировкой «Параграф-88». Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Летом 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены экстремистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).