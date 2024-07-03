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02:00, 3 июля 2024Забота о себе

Пожаловавшейся на пристрастие партнера к порно женщине предложили обратиться к психологу

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Женщина рассказала, что ее парень чересчур увлекается порно, и ее это категорически не устраивает. Эксперт по отношениям Эбигейл Ван Бюрен дала ей неожиданный совет, сообщает mLive.

Девушка сообщила, что сначала партнер скрывал свое пристрастие к контенту для взрослых, но со временем стал открыто смотреть порнофильмы. «Когда я говорю, что это меня отталкивает, он расстраивается. Более того, он заявил, что мне следует обратиться к психологу, чтобы это пережить. Не слишком ли я остро реагирую?» — поинтересовалась она.

В ответ Ван Бюрен заявила, что поход к специалисту — хорошая идея, однако выбрать стоит семейного психолога. По мнению эксперта, помощь профессионала способна спасти отношения пары. К тому же, добавила она, многие партнеры смотрят порнографию вместе, чтобы возбудиться и добавить пикантности половому контакту.

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      Алиса Дмитриева
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