Бушуев: потери среди ВСУ могут возрасти к саммиту НАТО

Потери среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут возрасти ближе к саммиту НАТО в июле. Такое заявление сделал член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.

«Ясно, что катастрофические потери киевского режима на поле боя для "коллективного Запада" не имеют никакого значения, поскольку они — всего лишь "расходный материал" для достижения его геополитических целей. Не исключено, эти потери будут еще больше возрастать по мере приближения саммита НАТО», — заявил Бушуев.

По его словам, украинские власти продолжают насильственную мобилизацию, выполняя установки кураторов с Запада, хотя и она, и продолжающиеся поставки западного вооружения не переломят негативные тенденции на поле боя для ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире телеканала «Киев24» оценил ожидания от мобилизации и отметил, что при ее текущих темпах в ряды ВСУ до конца года могут призвать около 200 тысяч человек. По его словам, если мобилизация будет происходить в прежнем темпе, до конца года все подразделения ВСУ будут укомплектованы.