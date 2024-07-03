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20:53, 3 июля 2024Культура

Раскрыта сумма многомиллионного наследства звезды «Друзей»

Актер Мэтью Перри оставил семье и экс-возлюбленной многомиллионное наследство

Фото: Neil Hall / Reuters

У звезды сериала «Друзья», актера Мэтью Перри обнаружили 120 миллионов долларов (10,5 миллиарда рублей). Об этом пишет Radar Online.

Сумма находится на счету трастового фонда Alvy Singer Living Trust (предположительно, название связано с персонажем фильма режиссера Вуди Аллена «Энни Холл»), который артист создал несколько лет назад. Бенефициарами являются члены семьи Перри, а также его бывшая возлюбленная Рэйчел Данн.

Также сообщается, что артист ежегодно получал 20 миллионов долларов (около 1,7 миллиарда рублей) в качестве остаточных доходов за съемки в «Друзьях».

При этом отмечается, что на момент, когда актера не стало, на его личном банковском счете было 1,5 миллиона долларов (около 87,9 миллиона рублей).

Ранее американская актриса, звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс рассказала, что продолжает общаться со своим коллегой Мэттью Перри, которого не стало 28 октября 2023 года.

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      Варвара Кошечкина
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