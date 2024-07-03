Россия заявила о готовности продолжать качать газ через Украину

Новак: Россия готова поставлять газ через Украину и после 2024 года

Россия готова качать газ через территорию Украины и после истечения контракта в 2024 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. От их желания зависит», — поведал Новак.

Ранее 3 июля газета Handelsblatt со ссылкой на источники написала, что Евросоюз может заключить новый контракт с «Газпромом», чтобы продолжать получать топливо через украинскую территорию. Предполагается, что одна из европейских компаний будет покупать топливо на российско-украинской границе и направлять его в страны ЕС. В задачи европейского энергопредприятия также будет входить оплата за транзит российского газа.

Действующее соглашение о транзите топлива заканчивается в конце этого года, оно было подписано в 2019-м. В 2021-2024 годах транзит составляет 40 миллиардов кубометров газа.