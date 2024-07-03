Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:10, 3 июля 2024Экономика

Россия заявила о готовности продолжать качать газ через Украину

Новак: Россия готова поставлять газ через Украину и после 2024 года
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Россия готова качать газ через территорию Украины и после истечения контракта в 2024 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. От их желания зависит», — поведал Новак.

Ранее 3 июля газета Handelsblatt со ссылкой на источники написала, что Евросоюз может заключить новый контракт с «Газпромом», чтобы продолжать получать топливо через украинскую территорию. Предполагается, что одна из европейских компаний будет покупать топливо на российско-украинской границе и направлять его в страны ЕС. В задачи европейского энергопредприятия также будет входить оплата за транзит российского газа.

Действующее соглашение о транзите топлива заканчивается в конце этого года, оно было подписано в 2019-м. В 2021-2024 годах транзит составляет 40 миллиардов кубометров газа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      Раскрыто состояние пострадавших в ДТП в Анталье россиян

      В Кремле отказались считать Эрдогана посредником в переговорах по Украине

      Полиция Германии расследует избиение стюардами болельщика на матче Евро-2024

      Соратники Трампа понадеялись на участие Байдена в предвыборной гонке

      В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

      Россия заявила о готовности продолжать качать газ через Украину

      В МИД отреагировали на удар ВСУ по Энергодару

      «Несчастный человек». Как школьник из ролика про «борщ с капусткой» прославился на всю Россию, спился и попал в тюрьму?

      Женщинам перечислили главные правила похода в общественный туалет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше