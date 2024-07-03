В Евросоюзе захотели заключить новый контракт с «Газпромом»

Handelsblatt: Евросоюз может заключить новый контракт с «Газпромом»

Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают вариант с заключением нового контракта с «Газпромом» в связи с истечением сроков договора на поставки топлива между российским энергохолдингом и украинским концерном «Нафтогаз» 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Отмечается, что поводом для заключения новой сделки между ЕС и «Газпромом» может послужить растущая обеспокоенность Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии по поводу скорого прекращения транзита российского газа через Украину. На этом фоне власти ЕС рассматривают два возможных сценария пролонгации поставок по этому направлению в Европу.

Первый вариант подразумевает заключение нового контракта между компанией «Газпром экспорт» и европейским энергетическим предприятием. Последнее, согласно инициативе ЕС, должно будет покупать топливо на российско-украинской границе и направлять его в страны Евросоюза. В задачи европейского энергопредприятия также будет входить оплата «Оператору газотранспортной системы Украины» за транзит российского газа. Однако для реализации подобной схемы нужно будет получить согласие со стороны Киева.

В качестве альтернативного вариант европейские власти рассматривают возможность наращивания газовых поставок из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Однако, как утверждает немецкая газета, для этого у Баку нет необходимых инфраструктурных мощностей. По этой причине вариант с заключением нового соглашения с «Газпромом» представляется более реальным.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о ведении переговоров между европейскими и украинскими чиновниками по поводу продления соглашения о транзите газа в страны ЕС на 2025 год. В Европе хотят сохранить прокачку топлива через газотранспортную систему Украины ради поддержки экономики республики. В качестве одного из вариантов чиновники ЕС рассматривают возможность закупки газа в Азербайджане и дальнейшую транспортировку топлива в европейские страны по территории Украины.