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14:27, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали обязательный повод обратиться к врачу при облысении

Врачи Продеус и Гандельман: гнездовое облысение может быть признаком волчанки

Фото: Galina Zhigalova / Shutterstock / Fotodom

Иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман заявили, что гнездовое облысение может быть признаком системной красной волчанки. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они назвали этот симптом обязательным поводом обратиться к врачу. Выпуск передачи доступен на сайте канала.

Медики рекомендовали незамедлительно обратиться к врачу при гнездовом облысении. По словам Гандельмана, выпадение волос на нескольких участках головы может быть признаком аутоиммунных заболеваний.

Продеус объяснил, что волосяной фолликул может поражаться иммунными клетками. «Иммунное воспаление поражает сосудики. Системная красная волчанка — одно из основных заболеваний, при котором случается гнездовое облысение», — заключил иммунолог.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко предупредила о препаратах, прием которых может вызывать выпадение волос. «Антибиотики и антибактериальные препараты могут вызывать выпадение волос», — заявила медик. По ее словам, к потере волос также могут привести средства, которые назначаются при депрессии, лекарства против артрита и акне.

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      Олег Давыдов
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