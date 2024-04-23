Россиян предупредили о вызывающих выпадение волос препаратах

Врач Шаповаленко заявила, что антибиотики могут вызывать выпадение волос

Главный врач ГБУЗ МО «Детский клинический центр», доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредила о препаратах, прием которых может вызывать выпадение волос. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Многие лекарственные препараты, в частности, антибиотики и антибактериальные препараты, могут вызывать выпадение волос», — заявила Шаповаленко. По ее словам, потере волос также могут способствовать средства, которые назначаются при депрессии, лекарства против артрита и акне.

Врач добавила, что к выпадению волос могут приводить и избыточные дозы витамина А.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в программе «О самом главном» прокомментировал распространенное утверждение об облысении и рассказал, приводит ли к облысению отказ от шапки зимой.