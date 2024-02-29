Врач развеял распространенный миф об облысении

Врач Агапкин заявил, что отказ от ношения шапки зимой не приводит к облысению

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что отказ от ношения шапки зимой не приводит к облысению. Выпуск передачи, в котором специалист развеял распространенный миф, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли, если ходить без шапки зимой, можно облысеть, предположила, что такая привычка приводит к выпадению волос. Врач опроверг утверждение девушки.

«На самом деле нет. Исследование не подтверждают этот факт, потому что волосяные фолликулы обогреваются кровотоком, который доставляет тепло. Поэтому нет», — развеял специалист миф об облысении.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала продукт, который может привести к облысению у мужчин. Она сообщила, что потерю волос могут провоцировать частое употребление сладких газированных напитков.