Россияне раскрыли необходимую одежду для отпуска

Финтех-компания ЮMoney и ретейлер Lamoda раскрыли необходимую россиянам одежду в отпуск. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики проанализировали спрос на курортную одежду, круизные коллекции одежды, обувь и аксессуары с 1 по 20 июня 2023 и 2024 годов, а также с 1 по 20 мая 2024 года. По данным экспертов, в июне 2024 года россияне стали покупать в два раза больше обуви и на 83 процента больше одежды для отдыха и спорта по сравнению с предыдущим годом.

Так, средний чек на покупку обуви в упомянутый период составил 6862 рубля. Число покупок сабо выросло в 2 раза, сланцев — на 92 процента, босоножек — на 84 процента, акваобуви — на 66 процентов. В то же время общий прирост продаж товаров для отпуска составил 45 процентов.

«Оборот в категории "женская одежда" увеличился на 54 процента, а покупателей стало больше на 57 процентов, средний чек при этом изменился незначительно — стал ниже на 6 процентов и составил 9765 рублей», — уточнила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

За отчетный период в два раза выросло число покупок шорт, сарафанов, пляжных платьев. Как отмечают аналитики Lamoda, в июне на 95 процентов больше, чем в мае, стали покупать пляжные плавки, на 87 процентов больше — туник, на 66 — парео, на 61 — панам, на 54 — платьев.

В мае стилист Александр Рогов рекомендовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.