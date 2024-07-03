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05:45, 3 июля 2024Путешествия

Россиянка описала рестораны в США словами «спасались китайской едой»

Фото: Jimin Kim / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в США и рассказала о сложностях с выбором еды в стране. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, недостатка продуктов и кафе в Штатах нет. «Сложности начинаются, когда ты не хочешь бесконечно есть бургеры и жирные блины, а хочешь чего-то более или менее полезного. Или хотя бы с умеренным содержанием сахара и жира», — описала она свои впечатления.

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Россиянка добавила, что блюда, похожие на домашнюю еду, в стране стоят очень дорого. Кроме того, в приличные рестораны сложно попасть из-за очередей. «Мы в путешествии спасались китайской едой. Да, там тоже огромные порции, но хоть еда более полезная, чем в "Макдоналдсе"», — заключила туристка.

Другая блогерша также побывала в США и описала страну фразой «обыкновенная и невыносимая». Она пожаловалась, что там много неухоженных зданий и грязных парков.

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      Мария Борисова
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