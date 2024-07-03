Российский стилист назвал стаптывание обуви новым трендом

Российский стилист Алеко Надирян назвал трендом стаптывание задников на обуви

Звездный стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянам новый модный тренд в 2024 году.

По словам эксперта, сейчас актуальным стало стаптывание обуви, в том числе мокасин и лоферов. В качестве примера он привел снимки с показа итальянского бренда Fendi. Так, на размещенных кадрах модели предстали в указанных изделиях со смятыми задниками.

«Удобный прием, но вы решились бы повторить?» — обратился к подписчикам автор поста.

В июне сообщалось, что молодежь пристрастилась к небрежным нарядам в 2024 году. Речь идет о модном течении под названием «паршивое лето», или «дрянная мода», которое является противоположностью эстетики clean girl.