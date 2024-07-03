Шесть человек пропали во время рыбалки в российском регионе

В Хабаровском крае шесть человек пропали во время рыбалки на реке Поди

В Хабаровском крае шесть человек пропали во время рыбалки на реке Поди. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Рыбаки пропали еще 23 июня — это произошло в районе села Арсеньево. Спасатели до сих пор не могут установить местонахождение людей. На их поиски вылетел вертолет Ми-8 с четырьмя специалистами поисково-спасательного отряда.

Тем временем, как предупредили в МЧС, в реках Нанайского района, где пропали рыбаки, из-за дождевого паводка произошел резкий подъем уровня воды. Других подробностей не приводится.

Ранее в Свердловской области опытный рыбак из Первоуральска добрался до места ловли на Белоярском водохранилище и таинственно исчез.