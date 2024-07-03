СКР взялся расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область

СК будет расследовать новые преступления ВСУ против жителей Белгородской области

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в селе Веселая Лопань в результате украинской вооруженной агрессии пострадал один человек. А из-за атаки беспилотника в селе Безымено был ранен мирный житель.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что СКР будет расследовать атаку дронов ВСУ на Краснодарский край и обстрел Горловки в ДНР.