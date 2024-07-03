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19:55, 3 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России по аэродрому ВСУ в Кривом Роге

Опубликовано видео удара ВС России по аэродрому ВСУ в Кривом Роге

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Вооруженных сил (ВС) России нанес удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге, на котором находилось несколько самолетов и военная техника, а также скопление украинских солдат. Видео атаки опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«Расчет ОТРК "Искандер-М" все чаще стал посещать аэродромы ВСУ. На этот раз ракетному удару подвергся аэродром Долгинцево в населенном пункте Кривой Рог», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены истребитель МиГ-29, две единицы автомобильной техники и 15 украинских военнослужащих. Кроме того, были повреждены два штурмовика Су-25.

2 июля Минобороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Ракетный удар также нанес расчет ОТРК «Искандер-М».

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      Глеб Палехов
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