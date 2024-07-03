Старший тренер сборной России по вольной борьбе арестован по делу о содействии терроризму

В Москве арестован старший тренер сборной России по вольной борьбе Исматзода

Российского тренера по вольной борьбе задержали по подозрению в терроризме

Начало событий в новости Российского тренера по вольной борьбе задержали по подозрению в терроризме

Щербинский районный суд арестовал старшего тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по делу о содействии терроризму на срок 1,5 месяца — до 28 августа 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Старший тренер сборной России обвиняется в склонении, вербовке или иное вовлечение лица в совершении хотя бы одного из преступлений террористической направленности или подготовке лица в целях совершения такого преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

По данным следствия, Исматзода является уроженцем Таджикистана. Он принимал участие в финансировании запрещенной в России организации.

1 июля 2024 года тренер был задержан.