Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Ковачевич
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Бренда Фрухвиртова
Сегодня
20:35 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Франция
0:0
2-й тайм
live
Бельгия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Словения
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Андрей Рублёв
Завтра
14:30 (Мск)
Франсиско Комесанья
Уимблдон (м)
Аслан Карацев
Завтра
16:30 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
19:47, 1 июля 2024Спорт

Российского тренера по вольной борьбе задержали по подозрению в терроризме

Российского тренера по борьбе Исматзоду задержали по подозрению в терроризме

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следствие попросило арестовать российского тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает РБК Спорт.

Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. В Федерации спортивной борьбы России подтвердили задержание специалиста.

«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — отметил собеседник источника.

Исматзода родился в 1992 году. Он является мастером спорта по вольной борьбе и тренером высшей категории.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

      Грабители ворвались на свадьбу и открыли огонь по жениху

      Станцевавших лезгинку на братской могиле в российском регионе арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше