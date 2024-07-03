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12:02, 3 июля 2024Россия

ЦИК РФ приняла новый порядок электронного голосования

ЦИК РФ утвердила новый порядок электронного голосования в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ утвердила новый порядок электронного голосования в России. О соответствующем решении, принятом на заседании, сообщили «Ленте.ру».

Теперь комиссии каждого субъекта страны смогут самостоятельно устанавливать особенности организации электронного голосования на региональных выборах в зависимости от технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других региональных особенностей.

По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, необходимость принять это решение назрела давно. В частности потому, что первый документ принимали практически двадцать лет назад. «За это время около 15 миллионов избирателей на практике воспользовались преимуществами электронного голосования, цифровизация избирательного процесса шагнула далеко вперед, и очень многое изменилось», — отметил он.

Особенно заметен прогресс в Москве, где в 2023 году на выборах мэра более 80 процентов (2,7 миллиона) избирателей предпочли электронное голосование. Также Булаев отметил, что для выборов в столице печатается на менее семи миллионов бюллетеней, несмотря на то что большинство избирателей голосуют дистанционно. После этого более 30 тонн неиспользованных бюллетеней утилизируется.

«Особо подчеркну, что в принятом Порядке обращается внимание организующих выборы комиссий на безусловное создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, независимо от того, какие жизненные обстоятельства у него сложились. Естественно, для исполнения этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, электронное голосование, так и бумажные бюллетени, когда без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей», — добавил Булаев.

Ранее ЦИК назначил 8 сентября датой Единого дня голосования. Также глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что вероятные изменения, которые могут отразиться на дне голосования, определят до 8 июля.

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      Маргарита Миронова
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