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13:52, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Уехавшая из России юмористка высказалась о жизни в Турции словами «из говна и веток»

Кадр: Несладкий Бизнес – подкаст о предпринимателях / YouTube

Известная российская юмористка и актриса Ирина Чеснокова, уехавшая из России, рассказала о жизни в Турции. Подробности она раскрыла в подкасте «Несладкий бизнес», доступном на YouTube.

Чеснокова отметила, что после отъезда из России открыла бар в Турции. «Мы открылись просто на экс-мусорке, разобрав ее, чуть-чуть переделав. Из говна и веток, как и все в Турции», — высказалась она.

Также юмористка пожаловалась на другой минус жизни в стране. По ее словам, в Турции очень быстро растут цены.

Ранее Чеснокова вспомнила о своем участии в проекте «Давай поженимся!» Юмористка рассказала, что ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова назвали ее хамкой.

Чеснокова участвовала в юмористическом проекте «Однажды в России» на канале ТНТ с 2014 по 2017 год. С 2017 стала выпускать на YouTube ставшее популярным шоу «Бар в большом городе», последний выпуск которого вышел в 2022 году. В 2023 году юмористка уехала из России.

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