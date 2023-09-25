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11:55, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Известная блогерша рассказала о называвших ее хамкой ведущих «Давай поженимся!»

Блогерша Чеснокова заявила, что ведущие «Давай поженимся!» назвали ее хамкой

Кадр: «Женя, давай!» / YouTube

Известная блогерша, комикесса и актриса Ирина Чеснокова рассказала об участии в программе «Давай поженимся!» на Первом канале. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Гуд Морнинг», доступном на YouTube.

Чеснокова пояснила, что случайно попала в программу. По словам блогерши, она познакомилась с редактором шоу в московском баре и ей предложили поучаствовать в проекте в качестве невесты.

Комикесса отметила, что ведущие телепроекта называли ее хамкой, а также заявили, что та «не умеет себя вести». «Женихи хорошие были. Удивительно, что один, который был там, до сих пор по шоу по всем ходит», — добавила она. В частности, раскрыла Чеснокова, сейчас мужчина участвует в романтическом реалити-шоу «Сердце Клавы» на телеканале «Пятница!».

Ранее о предложении поучаствовать в проекте в качестве невесты рассказала популярная блогерша Надежда Стрелец. Она ответила представителю программы отказом, сообщив, что она замужем.

Чеснокова играла в КВН в составе петербургской команды «Факультет журналистики». Сборная доходила до Премьер-лиги и Высшей лиги телеигры. С 2014 по 2017 год актриса работала в проекте «Однажды в России» на телеканале ТНТ. С 2017 года на YouTube стало выходить ее шоу «Бар в большом городе». Его последний выпуск был опубликован на канале Чесноковой около года назад.

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    Мария Большакова
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