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18:35, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о неожиданном предложении от «Давай поженимся!»

Блогерше Стрелец предложили поучаствовать в шоу «Давай поженимся!» в качестве невесты

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Популярная блогерша и журналистка Надежда Стрелец рассказала, как ее пригласили поучаствовать в качестве невесты в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, несмотря на то что с 2020 года она состоит в браке. Историей о неожиданном предложении она поделилась в Telegram.

Блогерша опубликовала скриншот сообщения от продюсера программы. «У нас будет жених — предприниматель (миллионер), создатель всемирно известного ресторанного бизнеса (...). Хотела бы вас видеть у нас в качестве нашей невесты», — говорилось в сообщении. Стрелец же ответила сотруднику, что она замужем.

«Могла бы стать героиней программы, но упустила свой шанс», — подписала скриншот блогерша. Также она отметила, что ждет возвращения «Давай поженимся!» в эфир.

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8 июня 2020

Ранее ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, какими будут новые выпуски шоу. По ее словам, после возвращения в эфир программа будет посвящена созданию семьи и здоровых отношений.

О возобновлении съемок «Давай поженимся!» генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил в середине июня.

«Давай поженимся!», как и другие развлекательные передачи Первого канала, исключили из сетки вещания в конце февраля 2022 года. Тогда телеканал решил транслировать общественно-политические программы. В сентябре 2022 года шоу развлекательного формата стали возвращать в эфир.

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    Мария Большакова
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