Уехавшего в Армению липецкого предпринимателя объявили в международный розыск

«Ъ»: основатель Липецкого станкостроительного предприятия объявлен в розыск

Основателя Липецкого станкостроительного предприятия, 77-летнего Владимира Петрова объявили в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предприниматель в мае этого года уехал в Армению вместе с супругой, хотя с конца прошлого года мужчина находился под подпиской о невыезде. Региональное управление МВД планировало предъявить ему обвинения 30 мая, но фигурант выехал за пределы России без согласования со следователем.

В январе прошлого года УМВД по Липецкой области возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии правоохранителей, АО «Станкопром» выделило предприятию Петрова деньги для реализации проекта по серийному производству станкоинструментальной продукции.

В полиции не разглашают подробности дела и сумму ущерба, однако источники издания говорят о нескольких миллионах рублей.

По решению Правобережного районного суда Липецка предприниматель заочно заключен под стражу и объявлен в розыск. Защита Владимира Петрова считает арест и розыскные мероприятия необоснованными. Адвокаты отмечают, что фигурант выехал в Армению ненадолго и планировал вернуться добровольно. Однако после того, как бизнесмен узнал о решении суда, он попал в больницу.

В июне был объявлен в международный розыск заочно арестованный московским судом бывший топ-менеджер группы ГАЗ из Швеции Эрик Эберхардсон.

