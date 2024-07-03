Украинская певица пожаловалась на травлю со стороны киевских властей

Певица Повалий: я не поддержала Майдан и подверглась травле на Украине

Переехавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий пожаловалась на травлю со стороны киевских властей. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой».

Повалий вспомнила, что в 2004 году ей пришлось нанять охрану из-за поступающих угроз в связи с тем, что она не поддержала Оранжевую революцию. Артистка отметила, что травле также подверглись члены ее семьи.

После начала вооруженного конфликта в Донбассе Повалий встала на сторону жителей восточного региона страны. Певица заявила, что власти Киева обманывают народ. «Я думаю, что на Украине люди запуганы. Они не понимают, что происходит. Они [власти] обещали в своих предвыборных речах, что закончат войну на Донбассе, и никто ничего не собирался делать. Они врут», — заключила она.

Ранее Повалий заявила, что специальная военная операция стала спасением для украинцев.