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22:18, 3 июля 2024Бывший СССР

Украинские чиновники прикрылись сиротами для вывоза своих родственников за границу

Омбудсмен: в Киеве чиновники вывезли родственников за границу с помощью сирот

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевские чиновники прикрылись сиротами для вывоза своих родственников за границу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, работники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей отправили 20 своих близких родственников сопровождать 68 детей-сирот в Германию. При этом многие из них не имели никакого отношения в данной сфере.

После этого подставные «сопровождающие» на родину не вернулись, а украинские дети оказались на попечении исключительно немецкой стороны.

Ранее на Украине был установлен рекорд по количеству попытавшихся бежать от мобилизации. Силовики задержали почти 50 мужчин призывного возраста во время бегства из страны.

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      Марина Совина
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