Украинские чиновники прикрылись сиротами для вывоза своих родственников за границу

Омбудсмен: в Киеве чиновники вывезли родственников за границу с помощью сирот

Киевские чиновники прикрылись сиротами для вывоза своих родственников за границу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, работники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей отправили 20 своих близких родственников сопровождать 68 детей-сирот в Германию. При этом многие из них не имели никакого отношения в данной сфере.

После этого подставные «сопровождающие» на родину не вернулись, а украинские дети оказались на попечении исключительно немецкой стороны.

Ранее на Украине был установлен рекорд по количеству попытавшихся бежать от мобилизации. Силовики задержали почти 50 мужчин призывного возраста во время бегства из страны.