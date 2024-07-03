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13:02, 3 июля 2024Россия

В Белгороде сбили 12 украинских ракет Vampire

Mash: в Белгороде сбили 12 украинских ракет Vampire, пострадали два человека

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белгороде удалось сбить 12 украинских ракет Vampire. Как стало известно Telegram-каналу Mash, устройства планировали атаковать местные аэропорт и теплоэлектростанцию.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Осколки ракет рухнули на фасад здания воздушной гавани и территорию промышленного парка Северный. Кроме того, на Корочанской улице, как утверждает Mash, загорелся шиномонтажный сервис.

Власти Белгорода пока ситуацию не комментировали. До этого в городе объявляли сигнал ракетной опасности, жителей призывали спускаться в укрытия.

Ранее три человека получили ранения при обстреле предприятия со стороны Украины в белгородском городе Шебекино.

За пострадавшими работниками приехали несколько автомобилей скорой помощи. Состояние двоих из них медики оценивают как средней тяжести, еще один человек получил легкие травмы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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