Mash: в Белгороде сбили 12 украинских ракет Vampire, пострадали два человека

В Белгороде удалось сбить 12 украинских ракет Vampire. Как стало известно Telegram-каналу Mash, устройства планировали атаковать местные аэропорт и теплоэлектростанцию.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Осколки ракет рухнули на фасад здания воздушной гавани и территорию промышленного парка Северный. Кроме того, на Корочанской улице, как утверждает Mash, загорелся шиномонтажный сервис.

Власти Белгорода пока ситуацию не комментировали. До этого в городе объявляли сигнал ракетной опасности, жителей призывали спускаться в укрытия.

Ранее три человека получили ранения при обстреле предприятия со стороны Украины в белгородском городе Шебекино.

За пострадавшими работниками приехали несколько автомобилей скорой помощи. Состояние двоих из них медики оценивают как средней тяжести, еще один человек получил легкие травмы.