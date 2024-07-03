В Белоруссии предупредили о последствиях эскалации в Восточной Европе

Глава МО Белоруссии: эскалация в Восточной Европе может привести к применению ЯО

Эскалация в Восточной Европе может привести к применению ядерного оружия (ЯО). Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает РИА Новости.

Хренин выступил с заявлением на заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ. Он описал ситуацию в Восточной Европе как кризисную с риском перехода в вооруженный конфликт.

«Сформировался ряд вызовов и угроз в военной сфере, которые (...) могут привести к открытому вооруженному противостоянию вплоть до применения ядерного оружия», — заявил глава МО Белоруссии. По его словам, риск применения ЯО обусловлен демонтажом архитектуры безопасности в регионе.

Ранее начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко высказался о применении тактического ЯО. По его словам, оружие будет применено в случае, если независимости и суверенитету страны будет создана угроза.