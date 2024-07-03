В Донецке обстрел разрушил «первый республиканский супермаркет»

«ДАН»: обстрел ВСУ разрушил «первый республиканский супермаркет» в Донецке

В Донецке обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушил «первый республиканский супермаркет». Об этом сообщает «Донецкое Агентство Новостей» («ДАН») в своем Telegram-канале.

Отмечается, что супермаркет находился на Киевском проспекте Донецка. По данным издания, украинские военные открыли по нему огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) ранним утром 3 июля.

«Информация о пострадавших среди населения уточняется», — говорится в сообщении.

В понедельник, 1 июля, кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой многоквартирный дом в Петровском районе Донецка. В результате удара разрушена кровля, а также повреждены фасад и остекления двух жилых домов на улице Нахимовской.