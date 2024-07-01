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10:17, 1 июля 2024Бывший СССР

В Донецке в жилой дом попал кассетный боеприпас

РИА Новости: в Петровском районе Донецка в жилой дом попал кассетный боеприпас

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Петровском районе Донецка в жилой многоквартирный дом попал кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что снаряд попал в крышу двухэтажного дома на улице Нахимовской. В результате удара разрушена кровля, а также повреждены фасад и остекления двух жилых домов.

«Здесь живет много людей, и дети есть. Если бы оно пролетело крышу, были бы жертвы, потому что там спальня, они там спят», — приводит слова одной из жительниц поврежденного дома агентство.

В субботу, 29 июня, жертвой обстрела ВСУ Петровского района Донецка стала одна местная жительница. По сообщениям журналистов, на месте происшествия обнаружена воронка с характерными для артиллерии НАТО фрагментами.

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      Александр Курбатов
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