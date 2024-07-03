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16:28, 3 июля 2024Бывший СССР

В Харьковской ОВА рассказали о новом свойстве ФАБ-500

Синегубов: модифицированная ФАБ-500 может достать до любой точки Харькова

Фото: РИА Новости

Модифицированная фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью может достать до любой точки Харькова. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона.

Синегубов заявил, что новый вид корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) использовался Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении, а также для ударов по промышленным объектам Харькова. По словам чиновника, ФАБ-500 после модификации приобрела новое свойство в виде увеличенной дальности до 80 километров.

«Поэтому [КАБ] достает до любой точки Харькова», — рассказал глава Харьковской ОВА. Он добавил, что в результате продолжительность воздушных тревог в городе может достигнуть 12-16 часов в сутки.

Ранее подполье заявило об ударах по складу с боекомплектом и производству дронов ВСУ в Харькове. Как сообщается, ВС России вечером 2 июля ударили по промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах города.

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      Юрий Леонов
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