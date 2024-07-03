В Херсонской области оценили обстановку на линии боевого соприкосновения в дельте Днепра

Сальдо: ВС РФ выбивают ВСУ с островной части дельты Днепра в Херсонсокой области

Российские военные выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) с островной части дельты Днепра в Херсонской области, такую оценку обстановки на линии боевого соприкосновения в беседе с РИА Новости дал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Обстановка на островах динамична, ведь четкой линии боевого соприкосновения как таковой там нет. Наши бойцы действуют мобильно, выбивая и уничтожая вражеские разведгруппы, что пытаются проникнуть на острова», — уточнил он.

Сальдо добавил, что в последние месяцы после попытки контратаковать в селе Крынки ВСУ заметно утратили активность, украинским военным не удается создать долговременные позиции в дельте Днепра.

Губернатор заключил, что в целом эта местность остается серой зоной, это обусловлено природно-географическими условиями.

Накануне Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по населенным пунктам Горностаевка, Днепряны и Алешки Херсонской области. По его словам, пострадавшие от атак находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

