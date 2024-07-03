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12:50, 3 июля 2024Мир

В НАТО договорились о военной помощи Украине на следующий год

В НАТО договорились предоставить Украине 40 млрд евро в следующем году

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Североатлантического альянса договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро на 2025 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Союзники по военному блоку договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро (43,05 миллиарда долларов) в следующем году», — приводит агентство слова западноевропейского дипломата, который предпочел остаться анонимным.

Авторы материала добавили, что лидеры стран альянса подпишут это обязательство на следующей неделе в Вашингтоне на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля.

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ежегодно выделять для Украины по 40 миллиардов евро и предложил сделать такие меры обязательными. Он также предложил закрепить обязательный порядок этих выплат и распределить ежегодную сумму между членами НАТО, чтобы выделение средств для Украины было «постоянным и предсказуемым».

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      Дарья Устьянцева
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