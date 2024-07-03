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07:21, 3 июля 2024Россия

В России из федерального списка учебников убрали книги экономиста-иноагента

Минпросвещения убрало из списка учебников книги экономиста-иноагента Липсица

Фото: Globallookpress.com

В России из федерального списка учебников убрали книги доктора экономических наук Игоря Липсица (признан иноагентом). Это следует из приказа Минпросвещения, который опубликован на сайте ведомства.

Речь, в частности, идет об учебниках по финансовой грамотности для учеников 5-7 и 8-9 классов, написанных в соавторстве с другими специалистами. Кроме того, из списка убрали учебники «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и «Экономика: основы экономической политики».

В разговоре с «Парламентской газетой» зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что исключение учебников Липсица из федерального перечня связано со статусом автора. В свою очередь, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов напомнил, что, согласно законодательству, иноагенты не могут преподавать. Так как учебники, один из авторов которых — иноагент, являются в каком-то смысле преподаванием, их и исключили из списка.

Еще одной причиной парламентарий назвал сокращения с 2025 года часов, отведенных на изучение обществознания в старших классов. «Соответственно, учебные пособия для этих классов по экономическому блоку обществознания исключаются из перечня рекомендованных учебников», — объяснил Алтухов.

Липсица признали иноагентом 15 марта. До этого, в августе 2023 года, он ушел из Высшей школы экономики (ВШЭ) по собственному желанию. По словам экономиста, перед уходом руководство вуза по сути уволило его, аннулировав контракт на дистанционную работу. Профессор пояснил, что как преподаватель в основном работал дистанционно, по магистерской программе «Маркетинг-менеджмент».

В 2019 году учебник по экономике для 10-11 классов, составленный Липсицем еще в 1993 году, не прошел экспертизу своей 23-й редакции из-за того, что эксперты посчитали его «непатриотичным». В частности, им не понравились слова, что государство зарабатывает на акцизах на алкоголь, рассказывал сам автор «Ленте.ру».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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