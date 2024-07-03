В России нашли древесину времен динозавров

В Орловской области нашли фрагменты ископаемых деревьев возрастом 163 млн лет

Фрагменты ископаемых деревьев возрастом 163 миллиона лет, которые могут помочь в создании материалов будущего, обнаружили в песчаном карьере в Орловской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ученых Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

По словам старшего научного сотрудника Палеонтологического института РАН имени А.А. Борисяка (ПИН РАН) и ЛНФ ОИЯИ Алексея Пахневича, в России растения прошлых геологических эр находят в карьерах в нескольких регионах — Тульской, Калужской, Московской областях, а также на Кавказе. Это обусловлено тем, что в районе ныне расположенной Москвы во времена мезозоя простирался древний океан. Это послужило консервации древесины, которую сейчас ученые находят почти в нетронутом виде.

Ученые ОИЯИ исследовали фрагменты найденной древесины и обнаружили, что она может превращаться в кристаллы. Вместе со специалистами ПИН РАН они выяснили, что при замещении органики в древесине пиритом его кристаллографическая структура становится более острой. Исследователи считают, что понимание этого процесса в будущем позволит воспроизводить его в лабораторных условиях и заранее программировать свойства материала.

Ранее сообщалось, что ученые из Татарстана продолжают вести раскопки в Низовьях Волги, где находятся гробницы ханов Золотой Орды. Специалист по средневековой археологии Поволжья Айрат Ситдиков рассказал, что место золотоордынских мавзолеев очень схоже с Долиной Царей в Египте.