В России оценили ситуацию с ценами на овощи

Минсельхоз: ценовая ситуация на плодоовощном рынке РФ соответствует сезону

Нынешняя ценовая ситуация на российском плодоовощном рынке в целом является стабильной и соответствует сезонным трендам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оценку пресс-службы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на рынок отправляют продукцию прошлого урожая, а также овощи из дружественных стран. Пик поставок нового урожая придется на осень 2024 года, это обстоятельство должно привести к корректировке розничных цен. «С поступлением нового урожая этой продукции ожидается традиционное снижение ее стоимости у производителя, что отразится и на рознице», — резюмировали в пресс-службе.

По данным Минсельхоза, к концу июня отпускные цены производителей на свеклу столовую были на 5,5 процента ниже в сравнении с тем же периодом 2023 года. В свою очередь, картофель и морковь за этот период времени подорожали в пределах инфляции, до 17,4 и 24,4 рубля за килограмм соответственно. При этом отпускная стоимость репчатого лука и белокочанной капусты продемонстрировала противоположную динамику, снизившись за год на 36,4 и 3,9 процента соответственно. Цены производителей на огурцы и томаты с января сократились на 34 и 14,5 процента.

Ранее о значительном подорожании ряда фруктов и овощей в России сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Руспродсоюза». По данным отраслевой ассоциации, с начала 2024 года розничная стоимость яблок в стране поднялась на 30 процентов, до 159,8 рубля за килограмм. В свою очередь, цены на свеклу и морковь увеличились на 92,3 и 62,8 процента — до 70 рублей за килограмм.