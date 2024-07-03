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11:28, 3 июля 2024Экономика

В России заметно подорожали фрукты и овощи

«Руспродсоюз»: плодоовощная продукция в России подорожала вопреки сезонности

Фото: Unsplash

С начала 2024 года в России заметно подорожали различные категории плодоовощной продукции, подобную динамику аналитики зафиксировали вопреки фактору сезонности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные экспертов «Руспродсоюза».

За этот период времени розничные цены на яблоки, в частности, увеличились на 30 процентов и достигли уровня в 159,8 рубля за килограмм. В свою очередь, стоимость свеклы выросла на 92,3 процента, до 70 рублей за килограмм, а моркови — на 62,8 процента, также до 70 рублей за килограмм, уточнили аналитики.

В Росстате сообщили о заметном подорожании и других овощных культур. Так, согласно данным экспертов, к июню цены на картофель в России выросли на 82,4 процента в сравнении с началом января, а стоимость капусты поднялась на 35 процентов, лука — на 32 процента.

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На фоне роста урожая эксперты выразили надежду, что с увеличением предложения розничные торговые сети скорректируют цены на ключевые категории плодоовощной продукции. Однако к настоящему времени подобной динамики на российском рынке не наблюдается, резюмировали аналитики. В Минсельхозе заверили, что держат на особом контроле цены на продовольственном рынке, включая стоимость плодоовощной продукции.

Ранее менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Ярослав Абрамов заявил о заметном подорожании в России популярных видов ягод. По его данным, к концу июня 2024 года средние цены на малину в стране выросли до 783 рублей за килограмм, а стоимость вишни поднялась до отметки в 486 рублей. Клубника, в свою очередь, подорожала примерно до 551 рубля. Подобную динамику он объяснил негативными последствиями от засухи и весенних заморозков в ряде российских регионов.

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      Анатолий Акулов
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