Подорожание малины и клубники в России объяснили

Компания «Гродан»: ягоды в России подорожали из-за засухи и заморозков

Главная причина подорожания в России ягод — это погодные условия. Об этом заявил менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Ярослав Абрамов. Комментарий есть в распоряжении «Лента.ру».

Сейчас в среднем цены выросли до 783 рублей за килограмм малины и 486 рублей — за килограмм вишни. Клубника стоит примерно 551 рубль за килограмм. Таким образом, подорожание составило 15-16 процентов год к году. Абрамов объясняет это неблагоприятными погодными условиями, которые привели к сокращению урожая. Есть фермерские хозяйства, которые понесли 90-процентные убытки из-за весенних заморозков.

В то же время южные регионы пострадали от засухи. За последний месяц уровень осадков там составил лишь 60–80 процентов от нормы. Минимальная температура превышала среднюю на 2-4 градуса. Такой недостаток осадков негативно отразился на урожае клубники.

В начале июня появился прогноз, что в России не будет дефицита клубники, малины, черешни и прочих ягод, урожаи которых пострадали из-за весенних заморозков. Также есть мнение, что цены на ягоды в РФ в большей степени связаны не с заморозками, а с резким ростом себестоимости выращивания. Сказываются и внешнеторговые ограничения, препятствующие импорту материалов, оборудования, средств защиты растений, рассады и саженцев.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев считает, что резких скачков цен на ягоды и фрукты в ближайшем будущем не случится. Цены скорректируются с учетом импортных поставок.