В России захотели назвать пиво в честь автомобиля

«Ъ»: холдинг «Объединенные пивоварни» планирует выпустить пиво «Москвич»

Созданный на базе российских активов нидерландской Heineken холдинг «Объединенные пивоварни» планирует выпускать пиво «Москвич». О планах по выпуску напитка со ссылкой на данные Росаккредитации сообщает «Коммерсантъ».

Зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания, которая принадлежит группе «Арнест», — не единственная, кто захотел назвать пиво в честь выпускаемых в столице автомобилей. Прошлой весной заявку на одноименный товарный знак для пива, сока, сидра и коктейлей, подал завод АО «Москвич». Процедура регистрации заявки еще не завершена.

По мнению независимого эксперта рынка Алексея Небольсина, холдинг ОПХ пытается в сжатые сроки придумать новый и удачный бренд, чтобы не потерять свою долю в продажах. Ранее компания потеряла право разливать флагманские напитки нидерландского бренда — пиво Heineken и Amstel. Продвижение новой марки в привязке к автозаводу может быть неудачным, так как любой алкоголь несовместим с вождением, предупредил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Небольсин также предположил, что новому бренду будет сложно завоевать долю на рынке, так как ОПХ выпускает продукцию в основном в алюминиевых банках, а жители чаще приобретают напитки на разлив. Пиво под брендом «Москвич» может пользоваться успехом в столице, но для продвижения в регионах придется потратиться на маркетинг, добавил совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

По данным Ассоциации производителей пива, солода и напитков, в 2023 году розничные продажи пива в России достигли 769,6 миллиона декалитров, что на 2,1 процента выше, чем в 2022-м. Из расчета на душу населения потребление составило 52,6 литра в год, то есть средний россиянин стал пить на литр больше. В денежном выражении продажи составили 1,23 триллиона рублей — почти вдвое больше, чем у водки (517 миллиардов рублей). Четверть всего потребления пива в стране приходится на Москву и Московскую область, Свердловскую область, Краснодарский край и Тюменскую область, а треть производства — на Московскую и Ульяновскую области, Татарстан, Новосибирскую и Самарскую области.