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11:38, 3 июля 2024Россия

В России жену бойца СВО доставили в больницу в кортеже с мигалками

На Урале жену участника СВО привезли в больницу в кортеже с мигалками
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

На Урале жену бойца специальной военной операции (СВО) доставили в больницу в кортеже с мигалками. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

Многодетная мать начала рожать по пути в лечебное учреждение. Когда из-за начавшихся схваток женщина почувствовала, что не сможет завершить поездку самостоятельно, она обратилась к сотрудникам Госавтоинспекции.

Дорожные инспекторы согласились помочь россиянке. Один из них сел за руль ее автомобиля, а второй сопровождал их на служебном автомобиле. «С таким кортежем Оксана приехала в роддом, готовая к появлению новой жизни», — рассказала подруга женщины.

Роды прошли успешно, женщина родила здорового мальчика. Ее муж был призван на СВО около двух лет назад.

Ранее другой участник спецоперации пожаловался президенту России Владимиру Путину на ущемление прав его жены работодателем. На кадрах старшина Султанали Ахмедов утверждает, что его супругу пригрозили уволить из Ахтынского сельсовета.

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      Алан Босиков
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