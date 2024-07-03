В российском городе мужчину осудили на четыре года за нападение с битой на подростков

В Нижнем Новгороде осудили на 4 года мужчину, напавшего с битой на подростков

В Нижнем Новгороде мужчину, напавшего с битой 11-летних подросков, приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Инцидент в российском городе произошел в октябре 2023 года около жилого комплекса «Седьмое небо». Мужчина с завернутой в пакет битой вышел из дома и набрасился на двух ребят, которые проезжали мимо на велосипедах. Фигуранту удалось попасть орудием по одному из мальчиков. Россиянин утверждал, что подростки угрожали ее пасынку перцовым баллончиком.