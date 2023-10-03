В российском городе мужчина с битой напал на подростков

В Нижнем Новгороде мужчина с битой напал на подростков около дома

В Нижнем Новгороде мужчина с битой напал на подростков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, все произошло около жилого комплекса «Седьмое небо». На записях с камер видеонаблюдения видно, что мужчина с предметом, похожим на завернутую в пакет биту, выходит из дома, а затем набрасывается на ребят, которые проезжали мимо на велосипедах.

Фигуранту удалось попасть орудием по одному из мальчиков. Отмечается, что сведений о степени тяжести травмы велосипедиста не поступало. Правоохранители уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее во Владивостоке учитель физкультуры ударил мальчика в школьном кабинете и начал его душить.