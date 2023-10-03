Силовые структуры
В российском городе мужчина с битой напал на подростков
В Нижнем Новгороде мужчина с битой напал на подростков около дома
В Нижнем Новгороде мужчина с битой напал на подростков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, все произошло около жилого комплекса «Седьмое небо». На записях с камер видеонаблюдения видно, что мужчина с предметом, похожим на завернутую в пакет биту, выходит из дома, а затем набрасывается на ребят, которые проезжали мимо на велосипедах.
Фигуранту удалось попасть орудием по одному из мальчиков. Отмечается, что сведений о степени тяжести травмы велосипедиста не поступало. Правоохранители уже начали проверку по факту произошедшего.
Ранее во Владивостоке учитель физкультуры ударил мальчика в школьном кабинете и начал его душить.