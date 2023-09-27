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15:07, 27 сентября 2023Россия

В российской школе учитель физкультуры ударил мальчика и попал на видео

Amur Mash: во Владивостоке физрук ударил мальчика в кабинете и начал его душить

Во Владивостоке учитель физкультуры ударил мальчика в школьном кабинете и начал его душить. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На появившемся ролике видно, как россиянин с криками подходит к ученику и отвешивает тому пощечину. Затем педагог пытается схватить ребенка за шею.

Предположительно, такое наказание последовало из-за непослушания 12-летнего школьника. Как утверждает Amur Mash, учительница долго не могла успокоить расшалившегося мальчика и позвала на подмогу физрука.

Инцидентом в школе уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В отношении педагога было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае физрук, увлекающийся правильным питанием, побил ученика из-за бургера. Мужчина напал на подростка в коридоре столовой.

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    Анна Щербакова
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