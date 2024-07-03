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17:55, 3 июля 2024Мир

В США антироссийские санкции назвали подарком Путину

Экс-разведчик Риттер: антироссийские санкции стали подарком Путину
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Андрей Бортко / РИА Новости

Антироссийские санкции стали подарком для президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, Москва прекратила выводить деньги за рубеж и начала вкладывать в развитие страны. «Что сделал Запад? Ввел санкции против олигархов. Это самый большой подарок, какой только можно было сделать Владимиру Путину», — подчеркнул он.

Риттер отметил, что в России открываются новые предприятия. В качестве примера он привел Новосибирск, в котором, несмотря на западные санкции, идет активное строительство, а также подписываются контракты на сотни миллионов долларов. Российская экономика процветает, заключил он.

Ранее в Европе признали, что российская экономика развивается быстрее, чем в западных странах, принявших санкции против страны. Несмотря на прогнозы об ухудшении, за 2023 год российская экономика выросла на 3,6 процента.

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