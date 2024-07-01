В Европе заявили о превосходстве российской экономики над западными

MP: экономика России под санкциями развивается быстрее, чем в западных странах

Российская экономика развивается быстрее, чем в западных странах, принявших санкции против страны. О превосходстве российской экономики высказался обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska (MP).

«Последние экономические показатели России удивительно хороши. Она развивается такими темпами, которым могут позавидовать ее богатые западные конкуренты», — говорится в материале.

Шчещняк также заявил, что, несмотря на прогнозы об ухудшении, за 2023 год российская экономика выросла на 3,6 процента. Обозреватель назвал удивительным такой рост в условиях санкций, принятых западными странами в отношении России. «Атакуемый развивается гораздо быстрее, чем атакующий. Удивительно!» — написал он.

Ранее издание Financial Times заявило, что западных экспертов удивила устойчивость экономики России. В материале отмечалось, что на Западе прогнозировали сильное падение российской экономики в условиях санкций.