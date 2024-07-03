Forbes: потери Украины после ударов ВС РФ по аэродрому являются неприемлемыми

Вооруженные Силы России (ВС РФ) второй день подряд наносят удары по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося большой ущерб украинской стороне. Об этом написал обозревать издания Forbes Дэвид Экс.

Он рассказал, что 2 июля ВС РФ нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтаве и уничтожили несколько истребителей Су-27. 3 июля российские войска ударили по находящемуся рядом аэродрому. В результате этой атаки ВСУ потеряли вертолет Ми-24.

Обозреватель из США подчеркнул, что у Киева не хватает средств противовоздушной обороны, что делает их военную технику уязвимой перед атаками российских ракет. «Потери, которые понесли украинские военно-воздушные силы, являются неприемлемыми. В их распоряжении есть всего несколько десятков вертолетов МиГ и истребителей типа Су, и при этом их ничем нельзя заменить», — заявил Экс.

Ранее Экс заявил, что уничтожение истребителей Су-27 российскими войсками вызвало критику в адрес ВСУ на Украине. В стране сочли, что размещать военные самолеты близко к линии фронта опасно.