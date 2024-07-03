Варламов посетил Бразилию и сравнил количество бездомных с населением подмосковных городов

Блогер Варламов рассказал, что в Бразилии 200 тысяч бездомных людей

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Бразилию и сравнил количество бездомных с населением подмосковных городов. Подробности он раскрыл в видео, доступном на его YouTube-канале.

Варламов рассказал, что в Рио-де-Жанейро много бездомных людей. «По данным Al Jazeera, их в городе до 15 тысяч человек, число бездомных сильно выросло из-за чемпионата мира по футболу и Олимпиады: люди приезжали в Рио из других штатов поработать на турнирах, а после них оказывались без работы и крыши над головой», — отметил он.

Блогер привел статистику по общему количеству бездомных людей в Бразилии, согласно которой в стране 200 тысяч людей без жилья. «Это больше, чем население Красногорска и Одинцово», — подчеркнул он.

Ранее Варламов побывал в Нью-Йорке и назвал его проблемой нехватку жилья. Он сообщил, что стоимость аренды квартир за 2023 год выросла на 5,4 процента, что сделало жилье в городе еще менее доступным. По его словам, в этом городе также огромное количество бездомных людей.