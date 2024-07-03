Врач развеяла миф о куриных яйцах

Диетолог Павлова посоветовала есть не больше двух яиц за раз

Вреда от куриных яиц не будет, даже если съедать 12 штук в неделю, уверена диетолог, эндокринолог Зухра Павлова. Миф о вреде употребления большого количества яиц она развеяла в своем Telegram-канале.

Она сослалась на недавнее исследование Американского колледжа кардиологии, в котором участвовали 140 человек с болезнями сердца или высоким риском их развития. Часть испытуемых почти не ела яйца (менее двух штук в неделю), а часть съедала не менее 12 яиц в неделю. Уровень холестерина в обеих группах был примерно одинаковым на протяжении нескольких месяцев эксперимента, отмечалось в работе.

«Участники исследования употребляли в пищу исключительно обогащенные яйца. Они содержат меньше насыщенных жиров, но больше витаминов и минералов — йод, витамин D, селен, витамины B2, 5 и 12, омега-3», — уточнила Павлова.

В то же время врач порекомендовала не злоупотреблять никакой едой, даже такой полезной, как яйца. Она посоветовала есть их не каждый день и не больше двух штук за раз. «Все же яйца — очень калорийный продукт, и его бесконтрольное потребление может привести к набору веса, после к системному воспалению жировой ткани и тогда уже к образованию бляшек в сосудах даже без участия холестерина, содержащегося непосредственно в яйцах. Да и забывать о разнообразии пищи не стоит», — заключила она.

Ранее Павлова перечислила усиливающие запах пота продукты. По ее словам, на запах пота влияют выдержанные сыры, специи, сладости, сладкие молочные продукты — например, мороженое.